Campinas vai soltar mais de 50 mil joaninhas em parques, jardins e áreas verdes Foto: Prefeitura de CampinasMais de 50 mil joaninhas adultas serão soltas em parques, jardins e... Portal Veloz|Do R7 14/04/2025 - 09h47 (Atualizado em 14/04/2025 - 09h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de CampinasMais de 50 mil joaninhas adultas serão soltas em parques, jardins e áreas verdes de Campinas para repovoar o meio ambiente e ajudar no controle biológico de pragas. As novas habitantes estão sendo criadas em salas de aula pelos alunos da rede municipal, dentro do Projeto JoaNinho, iniciativa da Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Educação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra mais sobre essa iniciativa incrível!

Leia Mais em Portal Veloz:

Três homens são presos por tráfico de drogas com carga avaliada em R$ 1,3 milhão em Sumaré

Adutora se rompe e causa enxurrada na Avenida John Boyd Dunlop em Campinas; motociclista cai e é socorrido pelo Samu

Apae e entidades de Sumaré ganham dez ônibus novos, todos equipados com ar-condicionado, internet e GPS