Campineiros podem enviar sugestões para o Plano Plurianual 2026 – 2029 até 17 de junho Foto: Prefeitura de CampinasOs cidadãos que quiserem contribuir com a elaboração do Plano Plurianual (PPA)... Portal Veloz|Do R7 22/05/2025 - 08h17 (Atualizado em 22/05/2025 - 08h17 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasOs cidadãos que quiserem contribuir com a elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026 – 2029 podem mandar as sugestões até 17 de junho pelo link https://campinas.sp.gov.br/ppa . No formulário, é preciso informar o nome, e-mail, o bairro e escolher qual a prioridade. Clicando na opção, abrirá uma caixa de comentários, onde será possível detalhar a contribuição.

