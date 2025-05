Campos do Jordão registra menor temperatura do ano em SP; capital segue em estado de atenção para o frio Pelo segundo dia consecutivo, o município de Campos do Jordão registrou a menor temperatura O... Portal Veloz|Do R7 03/05/2025 - 19h40 (Atualizado em 03/05/2025 - 19h40 ) twitter

Pelo segundo dia consecutivo, o município de Campos do Jordão registrou a menor temperatura mínima de 2025 no estado: 6,8ºC. O estado de São Paulo amanheceu neste sábado (03) sob o domínio de uma massa de ar seco e frio, com céu encoberto e temperaturas baixas, especialmente nas áreas de maior altitude.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre o frio em São Paulo!

