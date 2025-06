Cantor Léo fica ferido após ter rosto atingido por fogo durante show no interior paulista O cantor sertanejo Léo, da dupla com Rafael, sofreu queimaduras no rosto causadas por uma... Portal Veloz|Do R7 09/06/2025 - 12h18 (Atualizado em 09/06/2025 - 12h18 ) twitter

O cantor sertanejo Léo, da dupla com Rafael, sofreu queimaduras no rosto causadas por uma máquina de fogo durante um show em Pontal, São Paulo, no último fim de semana. O incidente ocorreu quando ele se abaixou perto do equipamento e uma labareda foi acionada, atingindo sua cabeça. Felizmente, ele apagou o fogo rapidamente e não teve ferimentos graves. Léo afirmou que foi um acidente envolvendo o equipamento da equipe, mas ninguém teve culpa.

Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

