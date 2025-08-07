Cantor oferece R$ 1.000 para alguém beijar mulher com nanismo e é acusado de humilhação Reprodução/Instagram/@nattanAtitude durante show em Pernambuco foi duramente criticada por internautas e pela Associação de Nanismo...

Atitude durante show em Pernambuco foi duramente criticada por internautas e pela Associação de Nanismo do Brasil. O cantor Nattan está no centro de uma polêmica depois de uma atitude durante um show em São Lourenço da Mata, Pernambuco. Tudo começou quando o artista resolveu animar o público com umas “brincadeirinhas” valendo dinheiro.

