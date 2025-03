Cão caramelo entra na floresta e dezenas de borboletas fazem algo que deixa o tutor abismado Foto de capa: Tik Tok / @abychan12Em Madre de Dios, Peru, o cachorro vira-lata Polar... Portal Veloz|Do R7 04/03/2025 - 10h12 (Atualizado em 04/03/2025 - 10h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto de capa: Tik Tok / @abychan12Em Madre de Dios, Peru, o cachorro vira-lata Polar se tornou a sensação entre um grupo peculiar de habitantes da selva: borboletas monarcas. Com seu pelo branco reluzente, Polar atrai a atenção das borboletas, que o cobrem instantaneamente com suas asas laranja brilhantes sempre que ele adentra a mata com seu tutor Abichan e seu companheiro Calvin.

Não perca a chance de descobrir mais sobre essa história encantadora, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Gato laranja vira herói após defender menino perseguido por cão e sua coragem chama a atenção

Cachorra shih-tzu se produz toda para ser dama de honra e faz a entrada mais perfeita

Calor extremo no trabalho afeta saúde a curto e longo prazo, diz especialista