Cão ferido é resgatado em Limeira e caso levanta suspeita de maus-tratos Ao chegarem ao endereço informado, os agentes encontraram o animal deitado e visivelmente debilitado Um... Portal Veloz|Do R7 02/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 02/07/2025 - 18h57 )

Portal Veloz

Ao chegarem ao endereço informado, os agentes encontraram o animal deitado e visivelmente debilitado. Um cachorro foi resgatado com sinais de violência na manhã desta quarta-feira (02), no bairro Jardim São Manoel, em Limeira (SP). O animal, de pequeno porte e sem raça definida, foi encontrado com ferimentos graves e sem conseguir se mover.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse caso que levanta preocupações sobre maus-tratos a animais.

