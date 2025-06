Cão vítima de maus-tratos é resgatado no Assentamento Santa Rita por ação conjunta em Cordeirópolis Foto: Prefeitura de CordeirópolisNa tarde deste sábado (28), por volta das 17h20, uma ação conjunta... Portal Veloz|Do R7 30/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 30/06/2025 - 07h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de CordeirópolisNa tarde deste sábado (28), por volta das 17h20, uma ação conjunta entre o Pelotão Ambiental da Guarda Civil Municipal e a Coordenadoria do Bem-Estar Animal de Cordeirópolis resultou no resgate de um cão vítima de maus-tratos, no Assentamento Santa Rita. A ocorrência teve início após denúncia via rádio, relatando a presença de um animal ferido e em visível sofrimento. Ao chegarem ao local, as equipes constataram que o cão não era de rua, mas havia sido abandonado pela tutora, que se mudou para outra cidade e deixou o animal acorrentado na antiga residência.

Saiba mais sobre essa importante ação e as consequências para a tutora no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Programa Casa Paulista: mais de 300 moradias são entregues em Americana e Sumaré

Brasil assume presidência do Mercosul com desafio de destravar acordo com UE

Receita Federal paga 2º lote da restituição do IR 2025 nesta segunda-feira (30)