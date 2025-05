Capacitação profissional: Espro oferece curso gratuito para jovens mulheres em Sorocaba O Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade sem fins lucrativos que há 46 anos capacita adolescentes... Portal Veloz|Do R7 09/05/2025 - 10h07 (Atualizado em 09/05/2025 - 10h07 ) twitter

O Espro (Ensino Social Profissionalizante), entidade sem fins lucrativos que há 46 anos capacita adolescentes e jovens para o ingresso na vida profissional, está com inscrições abertas para uma nova turma do curso gratuito de Formação para o Mundo do Trabalho (FMT) com foco em Diversidade. A turma tem propósito afirmativo e é destinada exclusivamente a mulheres com idades entre 14 e 22 anos. As interessadas devem se inscrever por meio deste link.

