Capitais do Sul e Sudeste vão registrar a menor temperatura deste ano no fim de semana; veja De acordo com a Climatempo, uma forte massa de ar frio de origem polar avança... Portal Veloz|Do R7 05/04/2025 - 11h26 (Atualizado em 05/04/2025 - 11h26 )

De acordo com a Climatempo, uma forte massa de ar frio de origem polar avança sobre o centro-sul do Brasil e derruba a temperatura no primeiro fim de semana de abril. Várias capitais brasileiras vão registrar as menores temperaturas do ano até agora neste fim de semana.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre os recordes de temperatura e a previsão para este fim de semana!

