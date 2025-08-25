Capital paulista registra recorde de abertura de empresas em julho Foto: Governo de SPDados da Junta Comercial do Estado de São Paulo mostram que resultado... Portal Veloz|Do R7 25/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 25/08/2025 - 11h39 ) twitter

Foto: Governo de SPDados da Junta Comercial do Estado de São Paulo mostram que resultado supera os meses de fevereiro e março, até então com maiores registros

Julho marcou o melhor desempenho do ano na constituição de novas empresas na cidade de São Paulo. De acordo com dados da Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp), autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), foram registrados 16.538 novos empreendimentos de natureza empresarial no município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro dos detalhes desse recorde impressionante!

