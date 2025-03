Captura de foragidos cresce 85% após expansão da Muralha Digital em Americana; veja números Foto: Prefeitura de AmericanaA Guarda Municipal de Americana (GAMA) localizou e capturou 132 foragidos da... Portal Veloz|Do R7 12/03/2025 - 12h31 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h31 ) twitter

Foto: Prefeitura de AmericanaA Guarda Municipal de Americana (GAMA) localizou e capturou 132 foragidos da Justiça em 2024. Em comparação com o ano anterior, o aumento chegou a 85% – foram 71 capturas de procurados em 2023. Já em relação a 2021, quando 39 foragidos foram localizados, o salto foi de 238%. Os números são do COI (Centro de Operações Integradas) da corporação. O avanço ocorre no mesmo ano em que o alcance da Muralha Digital foi expandido.

