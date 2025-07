Caravana 3D do Governo de SP visita Sorocaba e confirma R$ 42 bilhões em investimentos na região Foto: Prefeitura de SorocabaSorocaba e região serão contempladas com investimentos que totalizam R$ 42 bilhões... Portal Veloz|Do R7 25/07/2025 - 10h58 (Atualizado em 25/07/2025 - 10h58 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaSorocaba e região serão contempladas com investimentos que totalizam R$ 42 bilhões nos próximos anos, por parte do Governo do Estado, sendo R$ 12 bilhões referentes ao Trem Intercidades, ligando Sorocaba a São Paulo, e cujo início das obras está previsto para 2026. A confirmação ocorreu durante a abertura da Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo pela região de Sorocaba, na manhã desta quinta-feira (24), no Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS).

