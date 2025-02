Carreta cegonha abandonada em Campinas é produto de roubo, informou a GM de Indaiatuba

Portal Veloz |Do R7

Na manhã desta quarta-feira (26), a Guarda Municipal de Indaiatuba recebeu informações sobre uma carreta cegonha abandonada e com os para-brisas e vidros quebrados na SP-73, na altura do Jardim Campo Belo, em Campinas (SP). Ao chegarem ao local, a equipe realizou o levantamento e constatou que a carreta havia sido roubada na cidade de São Bernardo do Campo.

