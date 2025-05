Carreta da CDHU chega a Limeira na quarta (4) oferecendo serviços de regularização financeira A carreta da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) do Estado de São Paulo... Portal Veloz|Do R7 31/05/2025 - 08h36 (Atualizado em 31/05/2025 - 08h36 ) twitter

A carreta da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) do Estado de São Paulo chega a Limeira nesta quarta-feira (4) com uma série de serviços para moradores que possuem financiamento com o órgão. A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Habitação.

A iniciativa tem apoio da Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria de Habitação.

