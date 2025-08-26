Carreta da Mamografia atende em Cordeirópolis de 2 a 13 de setembro Iniciativa faz parte do programa Mulheres de Peito e terá exames gratuitos Cordeirópolis receberá, entre... Portal Veloz|Do R7 26/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h59 ) twitter

Iniciativa faz parte do programa Mulheres de Peito e terá exames gratuitos Cordeirópolis receberá, entre os dias 2 e 13 de setembro, a Carreta da Mamografia do programa estadual “Mulheres de Peito”. A unidade ficará instalada no Ginásio de Esportes “Orestes Quércia”, no Centro, e oferecerá atendimento gratuito às mulheres. Pacientes que já aguardam o exame serão direcionadas para o atendimento na carreta.

