Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Carreta da Mamografia atende em Cordeirópolis de 2 a 13 de setembro

Iniciativa faz parte do programa Mulheres de Peito e terá exames gratuitos  Cordeirópolis receberá, entre...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Iniciativa faz parte do programa Mulheres de Peito e terá exames gratuitos Cordeirópolis receberá, entre os dias 2 e 13 de setembro, a Carreta da Mamografia do programa estadual “Mulheres de Peito”. A unidade ficará instalada no Ginásio de Esportes “Orestes Quércia”, no Centro, e oferecerá atendimento gratuito às mulheres. Pacientes que já aguardam o exame serão direcionadas para o atendimento na carreta.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa importante iniciativa de saúde.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.