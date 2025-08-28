Carreta da Mamografia atende em Cordeirópolis de 2 a 13 de setembro
Foto: Prefeitura de CordeirópolisCordeirópolis receberá, entre os dias 2 e 13 de setembro, a Carreta...
Foto: Prefeitura de CordeirópolisCordeirópolis receberá, entre os dias 2 e 13 de setembro, a Carreta da Mamografia do programa estadual “Mulheres de Peito”. A unidade ficará instalada no Ginásio de Esportes “Orestes Quércia”, no Centro, e oferecerá atendimento gratuito às mulheres. Pacientes que já aguardam o exame serão direcionadas para o atendimento na carreta.
Foto: Prefeitura de CordeirópolisCordeirópolis receberá, entre os dias 2 e 13 de setembro, a Carreta da Mamografia do programa estadual “Mulheres de Peito”. A unidade ficará instalada no Ginásio de Esportes “Orestes Quércia”, no Centro, e oferecerá atendimento gratuito às mulheres. Pacientes que já aguardam o exame serão direcionadas para o atendimento na carreta.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: