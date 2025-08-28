Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Carreta da Mamografia atende em Cordeirópolis de 2 a 13 de setembro

Foto: Prefeitura de CordeirópolisCordeirópolis receberá, entre os dias 2 e 13 de setembro, a Carreta...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de CordeirópolisCordeirópolis receberá, entre os dias 2 e 13 de setembro, a Carreta da Mamografia do programa estadual “Mulheres de Peito”. A unidade ficará instalada no Ginásio de Esportes “Orestes Quércia”, no Centro, e oferecerá atendimento gratuito às mulheres. Pacientes que já aguardam o exame serão direcionadas para o atendimento na carreta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.