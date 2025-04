Carreta do ‘Mulheres de Peito’ já realizou 240 mamografias em Nova Odessa; atendimento continua até sábado (26) Foto: Prefeitura de Nova OdessaNos quatro primeiros dias de atendimento, até o final da tarde... Portal Veloz|Do R7 23/04/2025 - 08h25 (Atualizado em 23/04/2025 - 08h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de Nova OdessaNos quatro primeiros dias de atendimento, até o final da tarde desta terça-feira (22/04/2025), o consultório móvel do Programa “Mulheres de Peito” já realizou nada menos que 240 mamografias gratuitas em mulheres de Nova Odessa. Com os atendimentos previstos para o restante da semana, este total deve subir para 445 exames, praticamente “zerando” o tempo de espera pelo exame de acompanhamento e diagnóstico precoce do câncer de mama na cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre este importante atendimento à saúde da mulher!

Leia Mais em Portal Veloz:

ABIC realiza 30º Encontro do Café – Encafé em Campinas

Desenvolve Santa Bárbara oferece 1.273 vagas de emprego

Prefeitura oferece City Tour gratuito de ônibus por pontos turísticos e históricos de Sorocaba