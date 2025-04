Carreta do Programa ‘Mulheres de Peito’ vai atender 375 mulheres de Nova Odessa com exames de mamografia Foto: Prefeitura de Nova OdessaO “Março Lilás” terminou, mas as ações pela Saúde da Mulher... Portal Veloz|Do R7 11/04/2025 - 10h47 (Atualizado em 11/04/2025 - 10h47 ) twitter

Foto: Prefeitura de Nova OdessaO “Março Lilás” terminou, mas as ações pela Saúde da Mulher da Prefeitura de Nova Odessa continuam normalmente neste mês de abril. E entre os próximos dias 15 e 26, atendendo a um pedido do prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) ao Governo do Estado, o consultório móvel do Programa “Mulheres de Peito” vai atender a 375 mulheres da cidade com exames de mamografia gratuitos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

