Carretas da Qualificação iniciam cursos na Praça do Macarenko em Sumaré

Foto: Prefeitura de SumaréAs carretas de qualificação profissional chegaram com tudo em Sumaré e já estão a todo vapor na Praça do Macarenko, na região central! Os cursos gratuitos, oferecidos por meio da parceria entre o Governo do Estado de São Paulo e o Fundo Social de Solidariedade do município, começaram nesta segunda-feira (9) e ainda têm vagas abertas para quem quer aproveitar a oportunidade de aprender uma nova profissão.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre essa iniciativa que pode transformar vidas!

