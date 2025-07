Carretas do Caminho da Capacitação continuam a circular pela região de Sorocaba nesta segunda (14) Foto: Divulgação/Governo de SPO Fundo Social de São Paulo inicia as aulas do 4º Ciclo... Portal Veloz|Do R7 12/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 12/07/2025 - 09h37 ) twitter

Foto: Divulgação/Governo de SPO Fundo Social de São Paulo inicia as aulas do 4º Ciclo do Caminho da Capacitação nesta segunda-feira (14) na região de Sorocaba. A iniciativa, que irá percorrer mais 10 municípios da região neste quarto ciclo, oferece cursos gratuitos de qualificação profissional em carretas adaptadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante iniciativa!

