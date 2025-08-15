Carro é abandonado após colisão e deixa empresas da Avenida Araras sem energia em Limeira Na manhã desta sexta-feira (15), agentes de trânsito foram acionados por populares para isolar uma... Portal Veloz|Do R7 15/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 08h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Na manhã desta sexta-feira (15), agentes de trânsito foram acionados por populares para isolar uma área que foi palco de um sinistro de trânsito na Avenida Araras, em Limeira (SP).

Para mais detalhes sobre este incidente e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

GCM de Cordeirópolis prende homem em flagrante por tentativa de feminicídio

UBS Jaguari enfrenta abandono estrutural e falta de itens básicos, aponta vereadora de Americana

Vereador protocola projeto que proíbe atividades que sexualizem crianças e adolescentes em Campinas