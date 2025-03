Carro fumacê contra a dengue segue nas ruas do Jardim Dall’Orto em Sumaré Foto: Prefeitura de SumaréO Controle de Arboviroses da Secretaria de Saúde de Sumaré continuou, nesta... Portal Veloz|Do R7 19/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 10h26 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréO Controle de Arboviroses da Secretaria de Saúde de Sumaré continuou, nesta terça-feira (18), o fumacê contra a Dengue no Jardim Dall’Orto, região do Maria Antônia. O veículo de nebulização passou pelas ruas do bairro. Os agentes de endemias atuam desde a segunda-feira (17) na nebulização com a bomba costal e, à noite, o “fumacê” percorre as ruas do bairro com aplicação do veneno.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as ações de combate à dengue em Sumaré!

