Carro invade farmácia em Piracicaba e deixa três pessoas feridas

Na noite deste domingo (17), um acidente foi registrado na Avenida Independência, em frente à...

Portal Veloz|Do R7

Na noite deste domingo (17), um acidente foi registrado na Avenida Independência, em frente à Santa Casa de Piracicaba. De acordo com informações apuradas, uma mulher, ao estacionar um Toyota RAV4 branco em frente à farmácia Drogal, acabou perdendo o controle do veículo, que invadiu o estabelecimento. No momento do impacto, duas pessoas que realizavam compras dentro da farmácia foram atingidas, além de uma funcionária. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento no local.

