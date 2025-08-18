Carro invade farmácia em Piracicaba e deixa três pessoas feridas Na noite deste domingo (17), um acidente foi registrado na Avenida Independência, em frente à... Portal Veloz|Do R7 18/08/2025 - 08h58 (Atualizado em 18/08/2025 - 08h58 ) twitter

Na noite deste domingo (17), um acidente foi registrado na Avenida Independência, em frente à Santa Casa de Piracicaba. De acordo com informações apuradas, uma mulher, ao estacionar um Toyota RAV4 branco em frente à farmácia Drogal, acabou perdendo o controle do veículo, que invadiu o estabelecimento. No momento do impacto, duas pessoas que realizavam compras dentro da farmácia foram atingidas, além de uma funcionária. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento no local.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

