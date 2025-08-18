Carro invade farmácia em Piracicaba e deixa três pessoas feridas
Na noite deste domingo (17), um acidente foi registrado na Avenida Independência, em frente à...
Na noite deste domingo (17), um acidente foi registrado na Avenida Independência, em frente à Santa Casa de Piracicaba. De acordo com informações apuradas, uma mulher, ao estacionar um Toyota RAV4 branco em frente à farmácia Drogal, acabou perdendo o controle do veículo, que invadiu o estabelecimento. No momento do impacto, duas pessoas que realizavam compras dentro da farmácia foram atingidas, além de uma funcionária. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento no local.
Na noite deste domingo (17), um acidente foi registrado na Avenida Independência, em frente à Santa Casa de Piracicaba. De acordo com informações apuradas, uma mulher, ao estacionar um Toyota RAV4 branco em frente à farmácia Drogal, acabou perdendo o controle do veículo, que invadiu o estabelecimento. No momento do impacto, duas pessoas que realizavam compras dentro da farmácia foram atingidas, além de uma funcionária. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento no local.
Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: