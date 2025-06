Carro invade restaurante em Americana após motorista perder o controle; jovem fica ferida O estabelecimento estava fechado no momento do acidente Um acidente inusitado marcou a manhã deste... Portal Veloz|Do R7 21/06/2025 - 21h56 (Atualizado em 21/06/2025 - 21h56 ) twitter

Portal Veloz

O estabelecimento estava fechado no momento do acidente Um acidente inusitado marcou a manhã deste sábado (21) em Americana. Um veículo Renault Duster invadiu a área interna do restaurante Big Bem, localizado na Rua Guanabara, no bairro Jardim Santana, após a motorista, uma jovem de 26 anos, perder o controle da direção. O caso aconteceu por volta das 6h20 e mobilizou equipes da Guarda Municipal (GAMA) e do Corpo de Bombeiros.

