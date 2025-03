Portal Veloz |Do R7

Carros mais pesados e sistema de resfriamento: veja as mudanças da Fórmula 1 em 2025 Reprodução/Instagram/@scuderiaferrari A temporada da Fórmula 1, em 2025, começa neste final de semana com novo...

A temporada da Fórmula 1, em 2025, começa neste final de semana com novo regulamento e regras que afetam desde a estrutura dos carros até as condições em que os pilotos vão correr. Veja as principais mudanças:

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades da Fórmula 1!

Leia Mais em Portal Veloz: