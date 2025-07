Carros mais vendidos da quinzena: T-Cross se destaca e Tera já aparece na lista

Reprodução/Fiat As vendas de veículos na primeira quinzena de julho destacaram o segmento dos SUVs acima de compactos. A Fiat Strada seguiu na liderança com 5.580 unidades nos primeiros quinze dias do mês e o Volkswagen T-Cross foi o segundo no ranking geral com 4.060 unidades e líder entre os automóveis de passeio nas vendas.

