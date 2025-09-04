‘Casa bomba’ com mais de 240 tijolos de maconha é descoberta em Osasco Homem preso alugava imóvel para armazenar os entorpecentes Um homem de 35 anos foi preso... Portal Veloz|Do R7 03/09/2025 - 22h38 (Atualizado em 03/09/2025 - 22h38 ) twitter

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (2) em uma “casa bomba” no bairro Rochdale, em Osasco, na Grande São Paulo. O suspeito armazenava no imóvel 244 tijolos de maconha, que pesaram 200 quilos.

Para mais detalhes sobre essa operação policial, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

