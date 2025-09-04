Logo R7.com
‘Casa bomba’ com mais de 240 tijolos de maconha é descoberta em Osasco

Homem preso alugava imóvel para armazenar os entorpecentes  Um homem de 35 anos foi preso...

Portal Veloz|Do R7

Um homem de 35 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (2) em uma “casa bomba” no bairro Rochdale, em Osasco, na Grande São Paulo. O suspeito armazenava no imóvel 244 tijolos de maconha, que pesaram 200 quilos.

