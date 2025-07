Casa Brasil realiza doação solidária ao Fundo Social de Sumaré para reforçar Campanha do Agasalho Foto: Prefeitura de SumaréA solidariedade segue aquecendo corações em Sumaré. Nesta semana, a Casa Brasil... Portal Veloz|Do R7 16/07/2025 - 10h18 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h18 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA solidariedade segue aquecendo corações em Sumaré. Nesta semana, a Casa Brasil fez uma importante doação ao Fundo Social de Solidariedade do município, entregando diversas caixas com roupas e calçados de frio, tanto para adultos quanto para crianças. Os itens serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade atendidas pela campanha do agasalho 2025, que está em plena atividade na cidade.

