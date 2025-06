Casal é preso por maus-tratos após transportar cães amarrados dentro de malas na Rodoviária de Brasília PMDFA Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na madrugada desta sexta-feira (6), um casal... Portal Veloz|Do R7 06/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h17 ) twitter

PMDFA Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na madrugada desta sexta-feira (6), um casal suspeito de maus-tratos a animais na Rodoviária Interestadual de Brasília. A ação foi conduzida por policiais do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCÃES), por volta de 1h30, durante atividades do Curso de Formação de Praças (CFP 11). A equipe, do prefixo 4284, realizava uma operação de rotina quando a cadela K9 Paçoca sinalizou duas malas que estavam em poder do casal. Ao revistarem a bagagem, os policiais encontraram dois cães com as patas amarradas e completamente trancados dentro das malas, cujos zíperes estavam totalmente fechados, impossibilitando ventilação adequada.

