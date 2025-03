Caso Vitória: depoimento de testemunha coloca em xeque declaração de Maicol em confissão Uma testemunha afirmou ter ouvido alguém, que possivelmente seria a jovem Vitória, gritar “me solta”... Portal Veloz|Do R7 19/03/2025 - 11h46 (Atualizado em 19/03/2025 - 11h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma testemunha afirmou ter ouvido alguém, que possivelmente seria a jovem Vitória, gritar “me solta” antes de ser assassinada. A declaração contraria o depoimento de Maicol Antonio Sales dos Santos, que confessou o crime . Ele afirmou que a adolescente não teria manifestado qualquer reação ao ser morta e teria logo desfalecido. De acordo com Fabio Costa, advogado da família de Vitoria, Maicol estaria apresentando versões não condizentes com a realidade para tentar atenuar sua pena no crime.

Para mais detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Aos 18 anos, João Fonseca já fatura mais de R$ 6 milhões apenas em premiações

Líderes definem comissões da Câmara e CCJ fica com União Brasil

Briga de trânsito termina com carro danificado por retroescavadeira em Cordeirópolis