Caso Vitória: mesmo preso, suspeito conversa ilegalmente com a mãe por celular Suspeito preso pelo assassinato da jovem Vitória Regina de Sousa, Maicol Santos conversou com a... Portal Veloz|Do R7 15/04/2025 - 10h06 (Atualizado em 15/04/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Suspeito preso pelo assassinato da jovem Vitória Regina de Sousa, Maicol Santos conversou com a mãe via celular de dentro do Centro de Detenção Provisória de Guarulhos. Na conversa obtida pelo programa da Record, Balanço Geral Manhã, ele sugere que poderia receber ajuda da polícia se colaborasse com informações. A revelação da conversa ilegal causou indignação na família de Vitória e o advogado Fabio Costa disse que vai pedir a transferência de Maicol para outro local.

Para mais detalhes sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Corinthians x Fluminense: como chegam os clubes ao confronto do Brasileirão 2025?

Aliados da Ucrânia enviam mais drones, radares, minas e mísseis para batalhas de curta distância

Brasil abre 1,4 milhão de pequenos negócios no 1º trimestre e bate recorde de MEIs