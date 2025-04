Caso Vitória: Polícia confirma que suspeito agiu sozinho e prepara reconstituição do crime Os laudos periciais revelaram a presença do sangue de Vitória na casa do suspeito Maicol... Portal Veloz|Do R7 16/04/2025 - 21h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 21h46 ) twitter

Os laudos periciais revelaram a presença do sangue de Vitória na casa do suspeito Maicol Santos, único e principal suspeito de envolvimento na morte da adolescente Vitória Regina de Souza, assassinada em Cajamar, na Grande São Paulo, no final de fevereiro, foi confirmado como o único responsável pelo crime. A conclusão veio após meses de investigação conduzida pelas polícias Civil e Científica.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este caso impactante.

