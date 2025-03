Casos de roubos e furtos de veículos em Americana são os menores da série histórica; veja Prefeitura de AmericanaO número de roubos e furtos de veículos em Americana, em 2024, foi... Portal Veloz|Do R7 10/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prefeitura de AmericanaO número de roubos e furtos de veículos em Americana, em 2024, foi o menor da série histórica, iniciada em 2001, de acordo com estatísticas da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo. A queda expressiva no índice de criminalidade acontece no mesmo momento em que a GAMA (Guarda Municipal de Americana) tem recebido investimentos contínuos em tecnologia e infraestrutura.

Para mais detalhes sobre essa redução histórica e os investimentos em segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

População em situação de rua é maioria entre os atendidos pelo Programa Recomeço em Campinas

Congresso e Judiciário retomam sessões após feriado de Carnaval

Americana abre chamamento para nova gestão do Pronto Atendimento do Zanaga