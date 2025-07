CBF atende pedido do Caxias e muda horário da partida contra a Ponte Preta, pela 14ª rodada da Série C Foto: SER Caxias/Divulgação A pedido da direção do Caxias, a Confederação Brasileira de Futebol alterou... Portal Veloz|Do R7 22/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 22/07/2025 - 09h37 ) twitter

Foto: SER Caxias/Divulgação A pedido da direção do Caxias, a Confederação Brasileira de Futebol alterou o horário da partida com a Ponte Preta pela 14ª rodada da Série C, no Estádio Centenário (foto), em Caxias do Sul. O jogo sai das 19h e passa para às 16h30, no domingo (27). O clube já havia tentado alterar outros horários de jogos pelo Brasileiro. O principal motivo alegado é o fato do Rio Grande do Sul ter menores temperaturas de noite durante o inverno.

