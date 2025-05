CBF perde cadeira no Conselho da Fifa e presidente da AFA assume o cargo

Portal Veloz |Do R7

A Conmebol oficializou no fim da tarde desta segunda-feira (19) que o presidente da Associação Argentina de Futebol (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, assumirá de forma interina até 2027 a cadeira no Conselho da Fifa. A decisão foi tomada pela instituição sul-americana após o afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que mantém a titularidade do posto desde a gestão Ricardo Teixeira.

