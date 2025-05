CBF vê rejeição à camisa vermelha da seleção brasileira atingir 90% em pesquisa Reprodução/Redes sociaisA CBF já se manifestou sobre o polêmico tema, mas a suposta camisa vermelha da... Portal Veloz|Do R7 03/05/2025 - 10h20 (Atualizado em 03/05/2025 - 10h20 ) twitter

Reprodução/Redes sociaisA CBF já se manifestou sobre o polêmico tema, mas a suposta camisa vermelha da seleção brasileira para Copa do Mundo ainda é o assunto do momento. A pauta segue em foco mais pela forte rejeição por parte dos brasileiros do que pelo inverso. Para se ter uma ideia, um levantamento promovido pela consultoria Quaest indicou 90% de reprovação dos torcedores.

