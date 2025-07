CEAC realiza doações de cobertores para o Lar São Vicente em Iracemápolis Para a coordenadora do CEAC, Laura Salla, o momento simboliza a importância do trabalho coletivo... Portal Veloz|Do R7 14/07/2025 - 21h17 (Atualizado em 14/07/2025 - 21h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Para a coordenadora do CEAC, Laura Salla, o momento simboliza a importância do trabalho coletivo e do compromisso social. Foram entregues na manhã da última sexta-feira (11), 30 cobertores confeccionados pelas monitoras do CEAC por meio do projeto “Costurando com Amor”. O Lar São Vicente de Paulo, através da assistente social, Isabel Olivatto, agradeceram a doação dos cobertores feitos para os idosos atendidos pela instituição. A entrega contou com a presença do vice-prefeito, Chicão Rossetti, da Secretária de Ação Social e Cidadania Vanda Carvalho, da Diretora de Promoção Social, Vera Medeiros.

Saiba mais sobre essa importante ação social no Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Piracicaba confirma primeira morte por febre maculosa em 2025 e acende alerta para regiões de risco

Hipopótamo do Bosque dos Jequitibás em Campinas passa por tratamento odontológico

Trecho da Lix da Cunha será interditado para obras de recapeamento entre os dias 15 e 18 de julho