Ceará registra primeiro caso de gripe aviária H5N1 em aves domésticas; criação foi isolada
O caso foi confirmado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária...
Portal Veloz|Do R7
19/07/2025 - 21h37

O caso foi confirmado pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA), em Campinas (SP) O Ceará confirmou o primeiro caso de gripe aviária do tipo H5N1 em aves domésticas. O registro ocorreu em uma criação de subsistência no município de Quixeramobim, no sertão central do estado. Segundo a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri), a propriedade foi isolada e as aves foram abatidas nesta sexta-feira (18), como parte do protocolo de controle da doença.

