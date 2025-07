Ceasa Campinas registra queda de até 30% no preço das frutas O morango liderou as baixas, com recuo expressivo de 30%, sendo comercializado a R$ 23,33/kg... Portal Veloz|Do R7 01/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 01/07/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O morango liderou as baixas, com recuo expressivo de 30%, sendo comercializado a R$ 23,33/kg. O Sacolômetro da Ceasa Campinas, divulgado nesta terça-feira, 1º de julho, aponta as principais variações de preços dos alimentos na última semana de junho. O destaque foi a forte queda nos preços das frutas, que registraram retração média de 8,4%. Em contrapartida, as hortaliças-fruto tiveram alta de 5,6%, impulsionadas pela demanda por itens típicos da estação mais fria do ano.

Para mais detalhes sobre as variações de preços e o impacto no mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Piloto e aluno morrem após queda de avião de pequeno porte em São José do Rio Preto

Corpo de Juliana Marins chega a São Paulo; nova autópsia será realizada no Brasil

Prefeitura de Campinas abre consulta pública do II Plano de Segurança Alimentar e Nutricional