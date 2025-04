Ceasa Campinas registra queda nos preços de hortaliças na última semana de abril Foto: Prefeitura de CampinasNa última semana de abril, entre os dias 21 e 28, a... Portal Veloz|Do R7 30/04/2025 - 08h41 (Atualizado em 30/04/2025 - 08h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de CampinasNa última semana de abril, entre os dias 21 e 28, a Centrais de Abastecimento de Campinas (Ceasa) registrou queda nos preços da maioria das hortaliças comercializadas no entreposto com destaque para itens populares no mercado. A redução impacta diretamente produtores, comerciantes e consumidores. A maior queda percentual foi da vagem macarrão, com retração de 47,4%, encerrando o período com cotação de R$ 7,69 o quilo. Também apresentaram redução significativa a abobrinha brasileira, com baixa de 28,5% (R$ 2,78/kg), e o tomate débora, que caiu 27,3%, sendo vendido a R$ 4,00 o quilo.

Para mais detalhes sobre as oscilações de preços e o impacto no mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Campinas inicia Operação Inverno 2025 com foco em proteção à população em situação de rua

Café e ovos mais caros pressionam o orçamento das famílias brasileiras no Sudeste

Sorocaba recebe visita de comitiva de Hortolândia para conhecer modelo de municipalização do Sine e Mutirão de Emprego