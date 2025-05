CEEM de Campinas amplia atendimento oftalmológico com abertura de ambulatório aos sábados Foto: Prefeitura de CampinasO Centro de Exames e Especialidades Médicas (CEEM) de Campinas estendeu o... Portal Veloz|Do R7 13/05/2025 - 09h27 (Atualizado em 13/05/2025 - 09h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de CampinasO Centro de Exames e Especialidades Médicas (CEEM) de Campinas estendeu o horário de funcionamento do Ambulatório de Oftalmologia para ampliar os atendimentos à população. O serviço, que antes já estava disponível em dias úteis das 8h às 18h, passou a receber pacientes desde o mês de abril também aos sábados, no período das 8h às 12h.A Secretaria de Saúde mantém a proposta de expandir gradativamente a assistência em especialidades disponibilizadas pelo CEEM. Os usuários são atendidos no local mediante encaminhamento pela Atenção Primária por meio da Central de Regulação de Vagas.A unidade já contava com nove oftalmologistas. Foram contratados dois para reforçar o Ambulatório e a Pasta trabalha neste momento na admissão de outros dois especialistas para o CEEM. A equipe chegará a 13 profissionais.“Essa ampliação é muito importante para facilitar o acesso de usuários do SUS Municipal que precisam deste tipo de atendimento, principalmente para quem trabalha durante a semana em horário comercial. Esta é mais uma medida de cuidado da Saúde”, destacou a médica e coordenadora da Atenção Secundária de Campinas, Sara Sgobin.SetorizaçãoCom a inauguração do CEEM em dezembro de 2024, a Saúde iniciou uma “setorização” nos atendimentos de especialidades: a Policlínica 3, que funciona ao lado do Hospital Mário Gatti, passará a concentrar, de forma gradativa, as especialidades clínicas de atendimento. Já a Policlínica 2, que funciona na Avenida Francisco Glicério, será o Centro de Agravos Infectocontagiosos, serviço de cuidados das infecções mais recorrentes, como HIV, hepatites, tuberculose, entre outros. O atendimento especializado em saúde da mulher será feito pelo centro de referência (Hospital da Mulher).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Portal Veloz:

RMC ganha primeiro Centro de Inteligência Metropolitana para Segurança Pública do Brasil

PORK’S Festival Motor Rock em Americana: de sexta à domingo, com entrada gratuita e 7 shows de rock e pop

Estelionatário é preso com provas de fraudes contra o INSS em Hortolândia; mulher é apontada como cúmplice