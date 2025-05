Cemitérios municipais de Piracicaba devem receber 30 mil pessoas no Dia das Mães Foto: Prefeitura de PiracicabaOs cemitérios municipais da Saudade, Vila Rezende e do bairro rural de... Portal Veloz|Do R7 09/05/2025 - 09h47 (Atualizado em 09/05/2025 - 09h47 ) twitter

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de PiracicabaOs cemitérios municipais da Saudade, Vila Rezende e do bairro rural de Ibitiruna devem receber 30 mil pessoas por ocasião do Dia das Mães, celebrado no domingo, 11/05. Para receber a população, a Prefeitura de Piracicaba organiza uma força-tarefa com diversas secretarias, promovendo ações específicas para garantir estrutura e apoio durante a data, uma das que mais registra visitação nos cemitérios.

