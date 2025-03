Centro de atendimento aos pacientes com dengue começa a funcionar em Iracemápolis Prefeitura de IracemápolisA Prefeitura de Iracemápolis anunciou a criação de um centro especializado para atender... Portal Veloz|Do R7 22/03/2025 - 10h05 (Atualizado em 22/03/2025 - 10h05 ) twitter

Prefeitura de IracemápolisA Prefeitura de Iracemápolis anunciou a criação de um centro especializado para atender pacientes com dengue, que entrará em funcionamento a partir de segunda-feira, dia 24. O espaço será instalado atrás do Pronto-Socorro Municipal, no local onde funcionava a farmácia de Alto Custo, e atenderá de segunda a sexta-feira.

