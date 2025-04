Centro de Educação e Terapia Infantil atenderá 600 crianças em Santa Bárbara Foto: Prefeitura de Santa BárbaraA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia nas próximas semanas a... Portal Veloz|Do R7 19/04/2025 - 10h10 (Atualizado em 19/04/2025 - 10h10 ) twitter

Foto: Prefeitura de Santa BárbaraA Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia nas próximas semanas a licitação para a construção do Centro de Educação e Terapia Infantil (CETI), um projeto inovador voltado ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiências e outros casos que demandam investigação diagnóstica. O novo espaço será implantado no Jardim Batagin, entre as ruas Barão de Mauá e Francisco Manoel da Silva e é uma iniciativa que busca transformar o cenário da educação na cidade.

