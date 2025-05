Centro de Inteligência Metropolitano deflagra operação integrada contra furto de fios e cabos na RMC Foto: Prefeitura de CampinasO Centro de Inteligência Metropolitano (CIM) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (21),... Portal Veloz|Do R7 21/05/2025 - 10h38 (Atualizado em 21/05/2025 - 10h38 ) twitter

Foto: Prefeitura de CampinasO Centro de Inteligência Metropolitano (CIM) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (21), a primeira operação integrada com foco no combate à receptação de fios e cabos de origem ilícita. A ação mobilizou as Guardas Municipais das 20 cidades da Região Metropolitana de Campinas (RMC), com fiscalizações simultâneas em estabelecimentos que atuam na comercialização de materiais recicláveis.A iniciativa teve como principal objetivo coibir o comércio ilegal de metais furtados — um tipo de crime que causa grandes prejuízos à infraestrutura urbana, como iluminação pública e telecomunicações, e que prejudica a população.

Para mais detalhes sobre essa importante operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

