Ceprocamp terá 240 vagas nos cursos técnicos gratuitos para o segundo semestre Foto: Prefeitura de CampinasA Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec) divulgou o edital dos cursos... Portal Veloz|Do R7 04/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 04/06/2025 - 07h56 )

Foto: Prefeitura de CampinasA Fundação Municipal para Educação Comunitária (Fumec) divulgou o edital dos cursos técnicos gratuitos que serão oferecidos no Centro de Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp) no segundo semestre de 2025. Ao todo, são 240 vagas distribuídas entre quatro cursos: Administração (120 vagas), Segurança do Trabalho (60), Meio Ambiente (30) e Química (30>.

