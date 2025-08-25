Ceprosom realiza ação social no Cecap; confira programação Foto: Divulgação / CeprosomO Ceprosom realizará no dia 28 de agosto a 2ª edição do... Portal Veloz|Do R7 25/08/2025 - 09h58 (Atualizado em 25/08/2025 - 09h58 ) twitter

Foto: Divulgação / CeprosomO Ceprosom realizará no dia 28 de agosto a 2ª edição do Conexão Comunitária, no Cecap, evento que tem como objetivo fortalecer vínculos entre a rede socioassistencial, os servidores e a comunidade. A programação será realizada das 8h30 às 16h, no Centro Comunitário Cecap, com entrada gratuita e inscrições no local.

