Cerca de 5 milhões de veículos devem circular pelas rodovias concedidas durante os feriados de Páscoa e Tiradentes

As principais rodovias concedidas do Estado de São Paulo devem registrar tráfego intenso durante o feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes, segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). A expectativa é de que cerca de 5 milhões de veículos circulem pelas rodovias que ligam a capital, o interior e o litoral.

Para mais detalhes sobre a movimentação nas rodovias, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

