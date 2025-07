Chamamento público do esporte em Limeira enfrenta críticas por falta de investimento e infraestrutura Foto: Câmara de LimeiraNesta quinta-feira (10), a Comissão de Esporte, Cultura e Turismo da Câmara... Portal Veloz|Do R7 11/07/2025 - 09h18 (Atualizado em 11/07/2025 - 09h18 ) twitter

Comissão de Esportes do dia 10.jul.25 Adriano Roberto da Silva

Foto: Câmara de LimeiraNesta quinta-feira (10), a Comissão de Esporte, Cultura e Turismo da Câmara Municipal ouviu representantes da Prefeitura sobre as regras e execução do chamamento público de projetos esportivos em Limeira. Melhorias na execução das atividades, dificuldades estruturais, necessidade de investimentos na área e de atualização do marco regulatório foram pautadas.

